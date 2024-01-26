В Киеве произошел масштабный пожар: что горит на Отрадном (видео)

Из огня удалось спасти четырех человек.

В Киеве загорелся масштабный пожар в Соломенском районе. Пользователи социальных сетей публикуют видео с поднимающимися на жилыми домами клубами дыма.

В ГСЧС Киева сообщили, что пожар произошел в жилом доме на проспекте Отрадном.

"Подразделения спасателей уже работают на месте. Огонь вспыхнул на проспекте Отрадный, 12-б. Пожар вспыхнул на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелась квартира. Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Известно о спасении из огня четырех человек", — рассказывает сайта ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Ликвидация пожара продолжается.

В Киеве на Отрадном горит квартира в пятиэтажке

Напомним, в ТРЦ "Космополит" в Киеве игровую умышленно поджег 7-летний мальчик.

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