У Києві сталася масштабна пожежа: що горить на Відрадному (відео)

У Києві спалахнула масштабна пожежа у Солом’янському районі. Користувачі соціальних мереж публікують відео з клубами диму, який піднімається на житловими будинками.

У ДСНС Києва повідомили, що пожежа сталася у житловому будинку проспекті Відрадному.

"Підрозділи рятувальників вже працюють на місці. Вогонь спалахнув на проспекті Відрадний, 12-б. Пожежа спалахнула на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, зайнялася квартира. Площа займання – 20 квадратних метрів. Відомо про порятунок з вогню чотирьох осіб", - розповіли сайту ТСН.ua у ДСНС Києва.

Ліквідація пожежі триває.

У Києві на Відрадному палає квартира у п'ятиповерхівці

Нагадаємо, у ТРЦ "Космополіт" в Києві ігрову умисно підпалив 7-річний хлопчик.

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