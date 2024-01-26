У Києві сталася масштабна пожежа: що горить на Відрадному (відео)

З вогню вдалося врятувати чотирьох людей.
У Києві спалахнула масштабна пожежа у Солом’янському районі. Користувачі соціальних мереж публікують відео з клубами диму, який піднімається на житловими будинками.
У ДСНС Києва повідомили, що пожежа сталася у житловому будинку проспекті Відрадному.
"Підрозділи рятувальників вже працюють на місці. Вогонь спалахнув на проспекті Відрадний, 12-б. Пожежа спалахнула на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, зайнялася квартира. Площа займання – 20 квадратних метрів. Відомо про порятунок з вогню чотирьох осіб", - розповіли сайту ТСН.ua у ДСНС Києва.
Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, у ТРЦ "Космополіт" в Києві ігрову умисно підпалив 7-річний хлопчик.
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