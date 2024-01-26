В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
В п'ятницю, 26 січня, в усій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У всіх регіонах - ракетна небезпека.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі проти 26 січня в частині регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.