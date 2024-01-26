В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В п'ятницю, 26 січня, в усій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У всіх регіонах - ракетна небезпека.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривога станом на 26 січня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі проти 26 січня в частині регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

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