В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В пятницу, 26 января, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех регионах – ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревога на 26 января.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью против 26 января в части регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

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