В Киеве произошло жуткое ДТП с маршруткой: пострадали люди (видео)

Пока известно о трех пострадавших.

В Киеве произошло жуткое ДТП. На Лукьяновке маршрутка на скорости влетела в автомобиль.

Очевидцы пишут о нескольких каретах скорой помощи, которые прибыли на место, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В полиции Киева говорят, что на месте ДТП уже работает следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota создал аварийную ситуацию на дороге, пересек двойную сплошную линию, на что отреагировал водитель КИА и совершил резкое торможение на проезжей части. За ним двигалось маршрутное такси, водитель которого совершил столкновение с автомобилем КИА. В результате автопроисшествия три пассажира маршрутного такси обращаются за медицинской помощью. На месте работает следственно-оперативная группа", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

В Киеве маршрутка влетела в легковушку: есть пострадавшие

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" произошла жуткая авария, в которой погибли мать и ее маленькие дочери.

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