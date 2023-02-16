В Киеве трамвай взлетел с рельсов: что произошло

В результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве на улице Анатолия Соловьяненко сошел с рельсов трамвай.

ЧП произошло на Лесном массиве 16 февраля.

Как рассказали ТСН.ua в коммунальном предприятии "Киевпасстранс", никто из людей не пострадал. С рельсов сошел трамвай маршрута №28.

"На место происшествия уже выехали наши специалисты и специальная техника для уяснения обстоятельств и устранения аварии. Никто не пострадал", — сообщили сайту ТСН.ua в КП "Киевпасстранс".

Напомним, в Киевской области произошла ужасная трагедия. В Броварах с 14 этажа выпала 11-летняя девочка. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство.

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