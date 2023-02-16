Любила рисовать анимэ: в Броварах с 14 этажа выпала 11-летняя девочка

Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство.
В Киевской области произошла ужасная трагедия.
В Броварах с 14 этажа выпала 11-летняя девочка.
По информации представителей полиции, предварительная версия – несчастный случай.
Ребенок не выжил.
На месте работают криминалисты.
Источники ТСН.ua в полиции сообщили, что девочка любила рисовать анимэ.
По данным некоторых психологов, анимэ может оказать негативное влияние на детей.
В свою очередь глава полиции Киевщины Андрей Небитов в своем Telegram-канале о трагедии в Броварах сообщил следующее: "Все обстоятельства инцидента выясняются. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство".
Напомним, в киевском детсаду пытали малышей. По словам правоохранителей, речь идет о коррекционном заведении, где находились дети с нарушениями физического развития. Детей закрывали в шкафу и обматывали скотчем.
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