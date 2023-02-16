У Києві трамвай злетів з рейок: що сталося

В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.
У Києві на вулиці Анатолія Солов'яненка зійшов з рейок трамвай.
Надзвичайна подія сталася на Лісовому масиві 16 лютого.
Як розповіли ТСН.ua у комунальному підприємстві "Київпастранс", ніхто з людей не постраждав. З рейок зійшов трамвай маршруту №28.
"На місце пригоди вже виїхали наші спеціалісти і спеціальна техніка для з'ясування обставин та усунення аварії. Ніхто не постраждав", - повідомили сайту ТСН.ua в КП "Київпастранс".
Нагадаємо, у Київській області сталася жахлива трагедія. У Броварах із 14 поверху випала 11-річна дівчинка. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство.
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