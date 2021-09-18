В Кривом Роге трое коммунальщиков надышались парами аммиака и умерли

В Кривом Роге трое коммунальщиков надышались парами аммиака и умерли

На предприятии и в горсовете инцидент не комментируют.

Трое коммунальщиков погибли в Днепропетровской области. Мужчины работали на Криворожском водоканале и должны были провести работы в системе очистного комплекса. Впрочем, надышались парами аммиака и умерли.

Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Водоочистительный комплекс, где погибли сразу трое работников, — в поселке Радушное возле Кривого Рога. На территории предприятия уже завершились следственные действия. Водоочистительный комплекс считается стратегическим объектом, поэтому на территорию съемочную группу ТСН не пустили.

По предварительной информации, работники отравились парами аммиака при проведении работ из канализационными системами. Полиция рассматривает версию нарушения правил безопасности.

Новости Украины: трое рабочих Криворожского водоканала надышались парами аммиака и умерли

"Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Работники полиции проводят досудебное расследование и выясняют все обстоятельства", — отметила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

Погибшие работники, а им было 39, 43 и 59 лет, не проверили наличие и концентрацию опасного газа перед началом работы. И работали без средств защиты. Это и стало причиной отравления на дне отстойника — на глубине 6 метров.

Прокомментировать, почему люди в опасных условиях работали без средств защиты, на предприятии отказались. Говорят, руководства нет на месте. В Криворожском горсовете гибель работников водоканала также не прокомментировали.

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