Женщина на 10-й неделе беременности пыталась убежать от издевательств мужа через окно: видео

Женщина на 10-й неделе беременности пыталась убежать от издевательств мужа через окно: видео

Момент попытки побега увидели соседи, сняли все на видео и вызвали полицию.

Жители Рио-де-Жанейро (Бразилия) стали свидетелями семейной драмы, во время которой беременная женщина пыталась убежать от своего разъяренного мужа через окно.

Как сообщает Daily Mail, этот инцидент соседи супругов зафиксировали на видео и вызвали полицию.

Также читайте В США супруги умерли от COVID-19 в один день

На снятых кадрах видно, как 35-летняя Мария Хосе кладет левую ногу на окно, но ее муж, 32-летний Витор Батиста, хватает ее за голову и затягивает обратно в квартиру.

Полицейские, прибывшие на место скандала, арестовали мужчину. Как оказалось, разозлился, когда обнаружил, что жена написала записку с просьбой о помощи, и выбросил ее в окно.

Потерпевшая рассказала в Сети, что муж в течение двух лет совместной жизни неоднократно бил ее, угрожал ей и ее четырехлетнему сыну от предыдущих отношений.

Он был ревнивым и очень не уступчивым, запрещал выходить на улицу даже ради работы. Женщина объяснила, что, выпрыгнув из окна, хотела избежать его дальнейших издевательств.

Напомним, в прошлом году жертвами домашнего насилия официально стали более двухсот тысяч украинцев. Настоящее число пострадавших значительно больше, так как часть тиранию умалчивает.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку