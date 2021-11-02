В Кропивницком ребенок сорвался с 7 этажа недостроя

Мальчик выжил, но его состояние тяжелое.

Ребенок упал с недостроя. Это произошло в Кропивницком: там 13-летний подросток упал вниз с 7 этажа.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Предварительно известно, что парень играл там со своими друзьями, не удержался и сорвался с высоты. Друзья испугались и убежали. Спустя всего несколько часов после падения травмированного сына нашла мать. Она вызвала скорую и правоохранителей.

Мальчика срочно доставили в больницу. Сейчас его состояние тяжелое — он получил травму головы и грудной клетки. Но медики говорят, что постепенно ребенку становится лучше — он уже в сознании, понимает вопросы врачей.

Прогнозов врачи пока не делают, но надеются – его жизнь вне угрозы.

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