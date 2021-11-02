У Кропивницькому дитина зірвалась із 7 поверху недобудови

Хлопчик вижив, але його стан важкий.

Дитина впала з недобудови. Це сталося у Кропивницькому: там 13-річний підліток полетів униз з 7 поверху.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Попередньо відомо, що хлопець грався там зі своїми друзями, не втримався та зірвався з висоти. Друзі злякалися і втекли. Лише за кілька годин після падіння травмованого сина знайшла мати. Вона викликала швидку та правоохоронців.

Хлопчика терміново доправили до лікарні. Нині його стан тяжкий - він отримав травму голови та грудної клітини. Але медики кажуть, що поступово дитині стає краще - він вже при тямі, розуміє питання лікарів.

Прогнозів лікарі поки не роблять, але сподіваються - його життя поза загрозою.

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