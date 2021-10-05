Под Кривым Рогом 9-летний мальчик сорвался с 4 этажа недостроя

Ребенка с травмами доставили в больницу.
В Криворожском районе Днепропетровской области в результате падения с высоты травмировался ребенок. 9-летний мальчик сорвался с четвертого этажа недостроенного дома и его доставили в больницу с травмами.
Об этом сообщает Depo.Днепр.
По информации Криворожского районного управления полиции, инцидент произошел в одном из сел Зелендольськои ОТГ.
Мальчик играл в недострое, в какой-то момент сорвался и упал вниз. С многочисленными травмами его доставили в 8 больницу Кривого Рога.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следует отметить, что на этой неделе похожий случай произошел в Павлограде. Девушка гуляла на плотине, потеряла равновесие и упала вниз головой с высоты четыре метра на бетонную плиту. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Напомним, что в Кривом Роге на горнодобывающем предприятии произошел несчастный случай. С высоты упал работник и погиб.