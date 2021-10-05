Под Кривым Рогом 9-летний мальчик сорвался с 4 этажа недостроя

Ребенка с травмами доставили в больницу.

В Криворожском районе Днепропетровской области в результате падения с высоты травмировался ребенок. 9-летний мальчик сорвался с четвертого этажа недостроенного дома и его доставили в больницу с травмами.

Об этом сообщает Depo.Днепр.

По информации Криворожского районного управления полиции, инцидент произошел в одном из сел Зелендольськои ОТГ.

Мальчик играл в недострое, в какой-то момент сорвался и упал вниз. С многочисленными травмами его доставили в 8 больницу Кривого Рога.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следует отметить, что на этой неделе похожий случай произошел в Павлограде. Девушка гуляла на плотине, потеряла равновесие и упала вниз головой с высоты четыре метра на бетонную плиту. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Напомним, что в Кривом Роге на горнодобывающем предприятии произошел несчастный случай. С высоты упал работник и погиб.

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