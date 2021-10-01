В Кривом Роге на предприятии погиб 38-летний рабочий

В Кривом Роге на предприятии погиб 38-летний рабочий

Мужчина упал с высоты в дробильную.

В Кривом Роге на горнодобывающем предприятии произошел несчастный случай. Во время исполнении должностных обязанностей погиб работник.

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Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие произошло вчера, 30 сентября, на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. На производстве во время выполнения работ с повышенной опасностью погиб 38-летний мужчина. Его звали Сергей.

По предварительной информации, он упал с высоты около 12 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Напомним, что в селе Ташлык Черкасского района на производстве произошел несчастный случай. Тело работника предприятия обнаружили внутри производственного механизма в цехе по переработке масличных культур.

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