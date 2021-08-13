В Херсонской области сезонные рабочие устроили резню в арендованном доме

В Херсонской области сезонные рабочие устроили резню в арендованном доме

Мужчина получил ранение и был доставлен в больницу.

В г. Берислав один из квартирантов ранил другого ножом. Полицию вызвали хозяева.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Полицейские выяснили, что двое мужчин из г. Львов приехали на сезонные работы в Херсонскую область. Товарищи арендовали комнату у знакомого в Бериславе. Квартиранты постоянно злоупотребляли алкоголем.

Владельцы дома попросили мужчин искать себе другое жилье.

Один из мужчин никуда ехать не хотел и между арендаторами возник конфликт, который перерос в драку.

Мужчина, который отказывался покидать помещения, пошел на кухню, взял нож и ударил им своего товарища в живот.

Свидетелем преступления стала жена хозяина. Женщина сразу позвонила мужу и вызвала "скорую" и полицию, а злоумышленник в это время бежал из дома в неизвестном направлении. Пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали.

Полицейские задержали злоумышленника. Проводится расследование.

Напомним, в Днепре на территории дома престарелых в Приднепровске произошла резня. Во время конфликта двое пенсионеров сначала подрались, а потом один из них подрезал другого.

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