В одесском аэропорту можно вакцинироваться от COVID

Пункт вакцинации будет работать ежедневно.

В Международном аэропорту "Одесса" заработал пункт массовой вакцинации от коронавируса.

Он начал работу 13 августа, сообщает Odessa.online.

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Пункт вакцинации будет работать ежедневно — с 9:00 до 18:00. Сделать прививку от COVID-19 здесь могут не только люди, которые пересекают границу, а все желающие.

Сейчас вакцинироваться можно препаратами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac. В ночь на 14 августа в Одессу поступит восемь тысяч доз Pfizer. Вероятно, и она появится в пункте в аэропорту.

odessa.online

Как сообщалось, в международном аэропорту "Борисполь" от 9 августа заработал пункт вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19. Пункт вакцинации обустроили в терминале D. Он будет работать ежедневно — с 9:00 до 15:00.

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого от 6 августа начал действовать пункт массовой вакцинации от коронавируса. Там прививать лиц, которые будут иметь билеты на самолет: людей, которые прилетают во Львов и улетают в другие города. Пассажиров прививают вакцинами Pfizer и CoronaVac.

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