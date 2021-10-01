Подержанные автомобили в Украине: как изменилась цена на машины с пробегом в последнее время

Сейчас существует серьезная нехватка полупроводников.

Переход на электромобили и мировой чип-кризис подняли цены на вторичном рынке автомобилей многих европейских стран и США.

О том, как изменилась стоимость подержанных машин в Украине, рассказывает Auto-Consulting.

Из-за чип-кризиса, срок ожидания новых авто увеличился, наметился дефицит и цены на некоторые модели поднялись. Что касается электромобилей, то плохо развитая инфраструктура зарядных станций усложняет их эксплуатацию. Не говоря уже о том, что пока и сами авто на электрической тяге дороже автомобилей с ДВС.

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Именно поэтому к нам не хлынули старые дизельные авто из стран ЕС, ведь многие надеялись, что запрет на дизель, которые происходит в европейских странах, "выгонит" эти автомобили на наш вторичный рынок по хорошим ценам. Но этого не произошло. В то же время на европейских площадках по продаже подержанных автомобилей и аукционах, цены на старые авто пока не выросли. Отмечается, что продавцы просто специально нагнетают обстановку, чтобы побольше заработать.

По словам одного из экспертов, цены на европейских площадках старых автомобилей все же стали немного выше. Кроме того, срок эксплуатации авто в европейских корпоративных автопарках также увеличился. Машины там теперь "бегают" минимум на год больше. Соответственно, на вторичный рынок они попадают нередко со значительно большим пробегом.

Как сообщили AUTO-Consulting в компании Captain America, цены на авто из США выросли только для тех клиентов, которые хотят получить автомобиль быстро. Если рассматривать срок доставки примерно в полтора месяца, цена не изменилась. В компании AutoFreeDom, в свою очередь, сообщили, что цены на авто из США выросли еще несколько месяцев назад. И к этому уже успели привыкнуть их клиенты. Все, конечно, зависит от модели, пробега и состояния автомобиля, но в среднем — это рост на 2 тысячи долларов. Подорожание связано с тем, что в Америке увеличился спрос на внутреннем рынке. Поэтому, выбор для отправки к нам стал меньше.

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В то же время, некоторые продавцы автомобилей с американских аукционов говорят, что цены могут вырасти на 30%, если сравнивать с началом нынешнего года. Связывают это с тем, что в США тоже большой спрос на подержанные машины. Параллельно те, кто возит авто из Европы, уверены, что этого не произойдет. Ведь за такие деньги никто не купит "фото битого автомобиля". Кроме того, есть мнение, что именно американские "битки" сегодня сдерживают рост цен на отечественном вторичном рынке.

Что касается цен, то по сравнению с анализом, который проводился в середине нынешнего лета, на конец сентября изменения уже есть. Но не на все модели. В большинстве моделей ценник уже вырос на 3-5%, но встречаются и варианты, где прайс даже ниже, чем летом. Однако пока можно констатировать, что на внутреннем украинском рынке такого глобального подорожания старых автомобилей, как в странах ЕС и в США, пока не произошло.

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