В США цены на подержанные автомобили упали впервые за семь месяцев

В США цены на подержанные автомобили упали впервые за семь месяцев

Однако стоимость авто все еще выше по сравнению с прошлым годом.

В США в августе цены на подержанные автомобили снизились впервые за семь месяцев после того, как они резко выросли по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Цены в прошлом месяце упали на 1,4%, что стало первым снижением с января. Однако стоимость бывших в употреблении автомобилей все еще выше на 31,9% по сравнению с 12 месяцами назад.

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Из-за глобального дефицита чипов цена на них будет оставаться высокой в течение определенного времени, поскольку страдает производство новых авто и предложение не успевает за спросом.

Отмечается, что скачок цен на подержанные автомобили является доказательством того, что инфляция является временной и цены снизятся после того, как будут устранены нарушения цепей поставок.

Также прогнозируется, что из-за нехватки чипов производство новых автомобилей сократится на 6% во второй половине этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Однако некоторые аналитики ожидают, что цены на бывшие в употреблении автомобили останутся относительно стабильными в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Европе стремительно растут цены на подержанные автомобили.

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