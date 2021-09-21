У США ціни на вживані автомобілі впали вперше за сім місяців

У США ціни на вживані автомобілі впали вперше за сім місяців

Проте вартість авто все ще вища порівняно з минулим роком.

У США в серпні ціни на вживані автомобілі знизилися вперше за сім місяців після того, як вони різко зросли порівняно з 2020 роком.

Про це повідомили на сайті Carscoops.

Ціни минулого місяця впали на 1,4%, що стало першим зниженням з січня. Однак вартість вживаних автомобілів все ще вища на 31,9 % порівняно з 12 місяцями тому.

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Через глобальний дефіцит чіпів ціна на них лишатиметься високою протягом певного часу, оскільки страждає виробництво нових авто та пропозиція не встигає за попитом.

Зазначається, що стрибок цін на вживані автомобілі є доказом того, що інфляція є тимчасовою і що ціни знизяться після того, як будуть усунуті порушення ланцюгів поставок.

Також прогнозується, що через брак чіпів виробництво нових автомобілів скоротиться на 6% у другій половині цього року порівняно з аналогічним періодом 2020-го. Однак деякі аналітики очікують, що ціни на вживані автомобілі залишаться відносно стабільними в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що у Європі стрімко зростають ціни на вживані автомобілі.

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