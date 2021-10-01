У Кривому Розі на підприємстві загинув 38-річний робітник

У Кривому Розі на підприємстві загинув 38-річний робітник

Чоловік впав з висоти у дробильню.

У Кривому Розі на гірничовидобувному підприємстві стався нещасний випадок. Під час виконання посадових обов'язків загинув працівник.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Подія сталася учора, 30 вересня, на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. На виробництві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинув 38-річний чоловік. Його звали Сергій.

За попередньою інформацією, він впав з висоти близько 12 метрів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Нагадаємо, що у селі Ташлик Черкаського району на виробництві стався нещасний випадок. Тіло працівника підприємства виявили всередині виробничого механізму в цеху з переробки олійних культур.

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