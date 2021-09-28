В МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина

В МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина

Необходима стопроцентная вакцинация.

"Красная" зона карантина предусматривает 100% COVID-вацинацию педагогического коллектива, "оранжевая" и "желтая" — 80%.

Об этом в эфире Сніданку з 1+1 рассказала заместитель министра образования Вера Рогова.

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", — сообщила заместитель министра образования.

По словам представительницы МОН, говорится о стопроцентной вакцинацию всего коллектива учреждения — только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школа.

Заместитель министра образования Вера Рогова рассказала об образовании в условиях карантина

Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В частности, речь идет о работники таких сфер: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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