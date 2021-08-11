В небе над Киевом заметили истребители: фото, видео

Звуки были настолько мощными, что напугали детей, птиц и домашних любимцев.

В небе над Киевом заметили истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Об этом в частности сообщили жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Звуки были настолько мощными, что напугали детей, птиц и домашних любимцев.

"У меня с балкона кот с собакой наперегонки бежали и голуби разлетелись в разніе стороны", — пишет жительница микрорайона Академгородок.

скриншот с видео

Читатели предполагают, что это могут быть тренировочные полеты или репетиция парада ко Дню Независимости.

Как выяснил ТСН.ua, это была подготовка к параду. Сейчас Нацгвардия проводит тренировочные полеты.

"К 30-летию Независимости над Крещатиком и Майданом Незалежности пролетят военные самолеты. В небо поднимутся семь истребителей МиГ-29. Также можно будет увидеть "Мрію", которую будет страховать Ан-124 "Руслан", — сообщил журналист ТСН Иван Петринчак.

Репетиция парада продолжается также в Нежине на Черниговщине.

Напомним, в Киеве до 13 августа проводятся учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы. В связи с этим киевлян просили не пугаться взрывов и выстрелов, но о полетах истребителей ничего не сообщалось.

Над Киевом заметили истребители

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