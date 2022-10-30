В Праге десятки тысяч человек собрались на митинг для поддержки Украины

В Праге состоялся многолюдный митинг в поддержку Украины — десятки тысяч человек собрались на Вацлавской площади в центре чешской столицы с лозунгом "Чехия против страха" и сине-желтыми флагами, говорится в ТСН.

Очевидцы утверждают, что людей было куда больше, чем в пятницу, когда там же проходил митинг за Россию и против антироссийских санкций, тоже довольно массовый. Среди других — к людям, собравшимся продемонстрировать прежде собственному правительству: их не испугать холодной зимой, обратился известный чешский актер и драматург Иржи Сухой, который призвал соотечественников быть храбрыми и помнить: пока чехов пугают тьмой и морозами, украинцев пугают смертью.

Записала обращение к демонстрантам и первая леди Украины Елена Зеленская.

Прага сьогодні. Акція проти зростання екстремізму. Учасники висловили підтримку Україні у війні, розв’язаній Росією.... Опубліковано Іваном Гребенюком Неділя, 30 жовтня 2022 р.

Напомним, что в Молдове уже несколько недель не утихают акции протестов из-за повышения цен на энергоносители, митингующие требуют отставки правительства. Зарубежные СМИ приводят доказательства, что за подобными акциями стоит российская ФСБ.

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