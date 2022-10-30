У Празі десятки тисяч людей зібралися на мітинг заради підтримки України

У Празі відбувся велелюдний мітинг на підтримку України - десятки тисяч людей зібралися на Вацлавській площі в середмісті чеської столиці з гаслом "Чехія проти страху" та синьо-жовтими прапорами, йдеться в ТСН.

Самовидці твердять, людей було куди більше, ніж у п'ятницю, коли там само тривав мітинг за Росію і проти антиросійських санкцій, теж доволі масовий. Серед інших - до людей, що зібралися продемонструвати передовсім власному уряду: їх не налякати холодною зимою, звернувся відомий чеський актор і драматург Їржі Сухі, який закликав співвітчизників бути хоробрими й пам'ятати: доки чехів лякають темрявою і морозами, українців лякають смертю.

Записала звернення до демонстрантів і перша леді України Олена Зеленська.

Прага сьогодні. Акція проти зростання екстремізму. Учасники висловили підтримку Україні у війні, розв’язаній Росією.... Опубліковано Іваном Гребенюком Неділя, 30 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, що у Молдові вже кілька тижнів поспіль не вщухають акції протестів через підвищення цін на енергоносії, мітингувальники вимагають відставки уряду. Закордонні ЗМІ наводять докази, що за такими акціями стоїть російська ФСБ.

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