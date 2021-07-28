В США выбрали самую красивую женщину в возрасте 60+

Самой старшей участнице 75 лет.

В американском штате Техас прошел ежегодный конкурс зрелой красоты. Всем участницам за 60. За их плечами — большой опыт и он лишь помогает им бороться за титул самой красивой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

Всем женщинам за 60, а самой старшей участнице вообще 75 лет. Они здесь, чтобы доказать — возраст не помеха, чтобы побороться за титул самой красивой.

«Женщины старшего возраста имеют тенденцию терять свой голос. Нас недооценивают, потому что мы не такие быстрые, не такие энергичные. Я думаю — это огромная ошибка», — говорит участница Кимберли Геди.

Кимберли — учительница фортепиано и бабушка семи внуков. Когда возраст очень пугал женщину. Однако теперь говорит, что полностью переосмыслила видение себя. А несколько лет назад она решилась снова пойти под венец.

«Боже, и в 40 я думала, что 60 — это смертный приговор. Но теперь я проживаю лучшую часть своей жизни. Моя красота — в моих морщинах», — уверяет женщина.

Новости мира: американки 60+ соревновались за титул самой красивой

На этом конкурсе — нет дефиле в купальнике. Но эти девушки знают чем надо брать публику. Энергии и энтузиазма могут позавидовать молодые конкурсантки.

Одна из бывших победительниц уверяет, что секреты красоты несложные. "Берегите себя и старайтесь не налегать на спиртное, хорошо высыпайтесь и будьте активными. А еще служить другим, это может принести больше радости нежели что-нибудь другое", — советует обладательница титула "Зрелая красота" 2011 года Дебби Кэрол Бойз.

Победительницу жюри выбирало не по красоте, а за особый шарм и харизму.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку