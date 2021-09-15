Во Львове стартовал форум издателей: что ждет книголюбов

Форум издателей продлится до конца недели — сразу на 11 локациях.

После прошлогодней «ковидной» паузы во Львове снова заработал 28 форум издателей. В прошлом году он проходил только онлайн. В этом году впервые формат объединили и вживую и онлайн.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Форум только стартовал. Сейчас издатели заканчивают раскладывать на полке книги, заходят первые посетители.

Сказочник Сашко Лирник, говорит, что счастлив наконец выйти из онлайна и встретиться с читателями. На форуме представляет свою новинку, говорит, чтобы ее выдать брал кредит. «Написал новую книгу «Сердце Шувара», а оформил мой родной брат Вася, звезда украинская. Я счастлив, еще форум не начался, а у меня очередь», — говорит мужчина.

Тема нынешнего форума «Игра в взросления: как мы растем независимыми». Это некий культурный и книжный итог 30-летия Независимости Украины.

В рамках форума буквально за несколько часов стартует проект «30 знаковых книг нашей Независимости». С сегодняшнего дня и в течение месяца каждый сможет проголосовать за издания, им больше всего понравились.

Есть и неутешительная информация для книголюбов. Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом во Львов не приедут топовые иностранные гости форума — в частности Нобелевская лауреат Ольга Токарчук. И 93-летняя психотерапевт, пережившей Холокост в концлагере «Аушвиц», писательница Эдит Эгер. С ними встречи состоятся в онлайн формате.

Форум издателей продлится до конца недели — сразу на 11 локациях. Будет книжная ярмарка, презентации, встречи с авторами и автограф сессии.

Новости Украины: во Львове снова открыл свои двери 28-й Форум издателей

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