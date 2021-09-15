У Львові стартував форум видавців: що чекає на книголюбів

У Львові стартував форум видавців: що чекає на книголюбів

Форум видавців триватиме до кінця тижня – одразу на 11 локаціях.

Після минулорічної «ковідної» паузи у Львові знову запрацював 28 форум видавців. Торік він відбувався лише онлайн. Цьогоріч уперше формат поєднали і наживо і онлайн.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Форум тільки стартував. Нині видавці закінчують розкладати на полиці книжки, заходять перші відвідувачі.

Казкар Сашко Лірник, каже, що щасливий нарешті вийти з онлайну і зустрітися з читачами. На форумі представляє свою новинку, каже, щоб її видати брав кредит. «Написав нову книжку «Серце Шувара», а оформив мій рідний братик Вася, нова зірка українська. Я щасливий, ще форум не розпочався, а в мене черга», - каже чоловік.

Тема цьогорічного форуму «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». Це такий собі культурний і книжковий підсумок 30-річчя Незалежності України.

В рамках форуму буквально за кілька годин стартує проект «30 знакових книжок нашої Незалежності». Від сьогодні і впродовж місяця кожен зможе проголосувати за видання, які їм найбільше сподобалися.

Є і невтішна інформація для книголюбів. Через нестабільну ситуацію з коронавірусом до Львова не приїдуть топові іноземні гості форуму - зокрема Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук. Та 93-річна психотерапевтка, що пережила Голокост у концтаборі «Аушвіц», письменниця Едіт Еґер. З ними зустрічі відбудуться в онлайн форматі.

Форум видавців триватиме до кінця тижня – одразу на 11 локаціях. Буде книжкова ярмарка, презентації, зустрічі з авторами та автограф сесії.

Новини України: у Львові знову відчинив свої двері 28-й Форум видавців

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