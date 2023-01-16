Выглядит как после бомбардировки: в Киеве сносят рынок

На Троещине на улице Милославская сносят рынок. Об этом сообщают киевляне в социальных сетях. На опубликованных видеокадрах видна большая площадь, где раньше стояли киоски. Теперь там остатки конструкций и много мусора – как после бомбардировки.

Сайт ТСН.ua узнавал, на каких основаниях демонтируют рынок. В коммунальном предприятии "Киевблагоустройство" уточняют, что демонтируют незаконные конструкции по улице Бальзака, 94, это недалеко от улицы Милославской.

"По указанному адресу происходит демонтаж незаконно установленных павильонов — это не рынок. Объект был без надлежащей разрешительной документации. Временное сооружение, которое там размещалось, сдавалось в аренду разным субъектам хозяйствования. Работы по демонтажу выполняют сотрудники КП "Киевблагоустройство" на основании выполнения поручение Департамента городского благоустройства КГГА. Демонтажные работы продолжаются уже не первый день. Там было три-четыре больших по размеру павильона. Сейчас заканчивают демонтаж последнего из них", — рассказал сайту ТСН.ua Николай Кравчук, т.е. исполняющий обязанности директора КП "Киевблагоустройство".

Что будет на месте демонтированных киосков, пока неизвестно.

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