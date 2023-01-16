Виглядає, як після бомбардування: в Києві зносять ринок

На Троєщині по вулиці Милославська зносять ринок. Про це повідомляють кияни в соціальних мережах. На опублікованих відеокадрах видно, велику площу, де раніше стояли кіоски. Тепер там залишки конструкцій та багато сміття – виглядає, як після бомбардування.

Сайт ТСН.ua дізнавався на яких підставах демонтують ринок. В комунальному підприємстві "Київблагоустрій" уточнюють, що демонтують незаконні конструкції по вулиці Бальзака, 94, це недалеко від вулиці Милославська.

"За вказаним адресом відбувається демонтаж незаконно встановлених павільйонів – це не ринок. Об’єкт був без належної дозвільної документації. Тимчасова споруда, яка там розміщувалась здавалась в оренду різним суб’єктам господарювання. Роботи по демонтажу виконують співробітники КП "Київблагоустрій" на підставі виконання доручення Департаменту міського благоустрою КМДА. Демонтажні роботи тривають вже не перший день. Там було три-чотири великих за розміром павільйони. Зараз закінчують демонтаж останнього з них", - розповів сайту ТСН.ua Микола Кравчук, т.о. виконувач обов’язків директора КП "Київблагоустрій".

Що буде на місці демонтованих кіосків, поки невідомо.

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