Чем отличаются суши от роллов, что вкуснее

Можно с уверенностью сказать, что японская кухня пришлась по душе современному западному человеку. Сегодня суши можно заказать в любом городе.

В Японии суши сначала были едой бедняков, потому что готовились из самых простых и доступных продуктов. Сегодня суши предлагают как в недорогих кафе, так и престижных ресторанах.

История суши

Суши, или как их называют на японском– суси, являются традиционным блюдом японцев. Рыба и рис, из которых готовятся суши - наиболее доступные продукты в этом регионе.

Когда-то слово "суши" означало рыбные заготовки, а рис в суше применялся как консервант, который не было принято употреблять в пищу. Затем рыбу начали консервировать без использования крупы.

Сначала суши готовили с использованием сырой рыбы. За всю историю своего существования суши претерпели множество изменений. В современном виде они появилась в начале прошлого столетия. С тех пор вид и состав суши практически не изменился.

Чем суши отличаются от роллов

Даже любители восточной кухни не всегда знают, чем отличаются "суши" от "роллов". На практике роллы это лишь разновидность суши.

Как правило, суши имеют овальную форму и являются своеобразной лепешкой из риса, на который укладывают небольшой кусочек рыбы. Вся кулинарная композиция обвязывается полоской водоросли норы. А вот роллы, которые в переводе с английского означает "скручивать", выглядят несколько иным. Рис и начинка здесь находятся внутри сложенной норы. Такая разновидность роллов называется нори-маки. Если норе заворачивается внутрь, а сверху блюдо посыпается кунжутом или икрой, то ролл носит название уро-маки.

Суши готовят поштучно, роллы — нарезают рулет на кусочки.

При изготовлении роллов, нори (водоросли) обязателен ингредиент в который закручивают все остальные продукты. В сушах только тоненькая полоска норы.

В сушах больше рыбы и морепродуктов, а в роллах — больше риса

В ассорти суш, которые еще называются суши сеты роллы будут обязательно, а вот в составе ассорти роллов сушь не будет.

Суши

Как готовят суши и роллы

Приготовление суши довольно просто. Нужно сделать из риса этакую лепешку и сверху поместить рыбу. С роллами несколько сложнее. Прежде всего, необходимо распределить рис по нори, а затем положить начинку. Далее нужно скрутить роллы с помощью специальной циновки из бамбука. Когда рулет сформирован, его аккуратно разрезают на несколько частей.

Выходит, что суши – это маленькие лепешки с рисом и морепродуктами, которые делаются руками. Роллы, в свою очередь, являются рулетом из водоросли нори, риса и начинки, который заворачивается циновкой. Они могут быть как холодным, так и горячим.

Роллы

Что вкуснее — суши или роллы

На этот вопрос трудно ответить, потому что все зависит от вкусовых предпочтений и ожиданий. Если вы хотите, чтобы было больше рыбы и морепродуктов – выбирайте суши. Если крупная кампания – выгоднее заказать роллы или суши сет.

Роды пробовать удобнее, потому что они благодаря норе не распадаются.

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