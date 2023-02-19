"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу и приблизился к лидерам АПЛ

"Красные дьяволы" присоединились к чемпионской гонке с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" разбил "Лестер" в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:0 .

Подопечные Эрика тен Хага вышли вперед на 25-й минуте усилиями Маркуса Рашфорда, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

Во втором тайме "манкунианцы" закрепили свой успех. На 56-й минуте Рашфорд оформил дубль, воспользовавшись передачей Фреда.

А на 61-й минуте третий мяч в ворота гостей отправил Джейдон Санчо – Фернандеш записал в свой актив вторую результативную передачу.

"Манчестер Юнайтед" (49 очков) остался на третьем месте в АПЛ – отставание от идущего вторым "Манчестер Сити" сократилось всего до трех баллов. Лидирует с 54 пунктами и матчем в запасе "Арсенал" украинца Александра Зинченко. "Лестер" (24 очка) занимает 14-ю позицию.

В следующем поединке чемпионата МЮ 5 марта на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "лисы" 25 февраля примут "Арсенал". В воскресенье, 26 февраля, "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка английской лиги сразится за трофей с "Ньюкаслом".

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