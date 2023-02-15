Арестович спрогнозировал, когда начнется контрнаступление ВСУ: "Раньше, чем ожидалось"

Также Арестович поздравил Путина с тем, что Украина все-таки станет членом НАТО.

Военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что контрнаступление ВСУ начнется раньше, чем ожидается.

Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

"Все очень часто говорят о контрнаступлении весной. Очевидно, что оно произойдет, но гораздо раньше. Я ничего не знаю о сроках наступления, но очень много сейчас об этом говорят. А где и когда произойдет контрнаступление — решит Генштаб", — сказал Алексей Арестович.

Также обозреватель отметил, что сейчас на Западе уже ни у кого нет сомнений, что Украина после войны с Россией станет членом НАТО.

"Лично поздравляю, Владимира Владимировича и его окружение с этим. Они начинали войну, чтобы Украина никогда не вступила в Альянс, но получили все наоборот", — сказал Арестович.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что есть два варианта контрнаступления ВСУ: первый – это наступление и отсечение российских войск от границы Российской Федерации. Второй – рассекание пополам российской группировки с выходом на Азовское побережье, из Запорожской или Донецкой областей.

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