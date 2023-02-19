Чим відрізняються суші від ролів, що смачніше

Можна з впевненістю сказати, що японська кухня припала до душі сучасній західній людині. Сьогодні суші можна замовити у кожному місті.

В Японії суші спочатку були їжею бідняків, тому що готувалися з найпростіших та найдоступніших продуктів. Сьогодні суші пропонують як у недорогих кафе, так і в престижних ресторанах.

Історія суш

Суші, або як їх називають японською — сусі, є традиційною стравою японців. Риба та рис, з яких готуються суші, є найдоступнішими продуктами у цьому регіоні.

Колись слово "суші" означало рибні заготівлі, рис у сушах застосовувався як консервант, який не було заведено вживати в їжу. Згодом рибу почали консервувати без використання крупи.

Спочатку суші готували з використанням сирої риби. За всю історію свого існування суші зазнали безліч змін. У сучасному вигляді суші з'явилася на початку минулого століття. З того часу вид і склад суші практично не змінився.

Чим суші відрізняються від ролів

Навіть любителі східної кухні не завжди знають, чим відрізняються "суші" від "ролів". Насправді роли є лише різновид суші.

Як правило, суші мають овальну форму і є своєрідним коржем з рису, на який укладають невеликий шматочок риби. Вся кулінарна композиція обв'язується смужкою водорості норі. А ось роли, які в перекладі з англійської означає "скручувати", мають дещо інший вигляд. Рис і начинка тут перебувають усередині складеній норі. Такий різновид ролів називається норі-маки. Якщо норі загортається всередину, а зверху страва посипається кунжутом чи ікрою, то рол зветься уро-маки.

Суші готують поштучно, роли — нарізають рулет на кусочки.

При виготовленні ролів, норі (водорослі) обов'язковий інгредієнт в який закручують всі інші продукти. В сущі лише тоненька смужка норі.

В сушах більше риби та морепродуктів, а в ролах -- більше рису

В асорті суш, які ще називаються суші сети роли будуть обов'язково, а от у складі асорті ролів суш не буде.

Суші

Як готують суші та роли

Приготування суші — доволі просто. Потрібно зробити з рису такий собі коржик і зверху помістити рибу. З ролами дещо складніше. Насамперед необхідно розподілити рис по норі, а потім покласти начинку. Далі потрібно скрутити роли за допомогою спеціальної циновки з бамбука. Коли рулет сформовано, його акуратно розрізають на кілька частин.

Виходить, що суші – це маленькі коржики з рисом та морепродуктами, які виготовляються руками. Роли, своєю чергою, є рулетом з водорості норі, рису та начинки, який загортається циновкою. Вони можуть бути як холодним, так і гарячим.

Роли

Що смачніше — суші чи роли

На це питання важко відповісти, через те, що все залежить від смакових уподобань та очікувань. Якщо ви хочете, щоб було більше риби та морепродуктів — вибирайте суші. Якщо велика кампанія — вигідніше замовити роли або суші сет.

Роди пробувати зручніше, тому, що вони завдяки норі не розпадаються.

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