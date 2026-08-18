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Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
2102
Время на прочтение
2 мин

Лучший маринад для томатов: рецепт консервированных помидоров

Как приготовить вкусный маринад для консервирования помидоров.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
32 ккал
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Маринад для помидоров

Маринад для помидоров

Этот рецепт консервации отличается особым балансом вкуса, благодаря чему помидоры получаются невероятно аппетитными. Процесс приготовления не требует чрезмерных усилий, а результат превосходит все ожидания.

Подготовка ингредиентов и специй

Для заготовки лучше подбирать плотные, неперезрелые помидоры одинакового среднего размера, чтобы они равномерно пропитывались маринадом. Кроме томатов понадобятся такие специи и овощи.

  • На одну трехлитровую банку используют один небольшой лавровый лист, несколько горошин черного перца (от пяти до восьми штук по вкусу) и две небольшие гвоздики (или одну крупную). Наличие гвоздики и перца — ключевой секрет насыщенного аромата.

  • Репчатый лук и салатный перец добавляют в умеренном количестве, выкладывая их вместе с томатами. Количество этих ингредиентов можно регулировать по своему вкусу.

Пропорции маринада на одну трехлитровую банку (на 1,5 литра воды)

  • Соль — 40 граммов (3 столовые ложки без горки). Важно выбирать чистую пищевую соль без примесей и песка.

  • Сахар — 115 граммов (8 столовых ложек без горки).

  • 9% уксус — 35-50 граммов (4 столовые ложки), количество можно регулировать по своему вкусу.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Чистые банки тщательно моют, а крышки обдают кипятком (стерилизация самих банок перед заполнением не обязательно). На дно каждой емкости выкладывают лавровый лист, горошковый перец, гвоздику, а также небольшое количество нарезанного лука.

  2. Подготовленные томаты плотно укладывают в банки, перекладывая их кусочками лука и салатного перца. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить шкурку овощей.

  3. Воду предварительно доводят до кипящего состояния. Кипятком сначала немного прогревают банки, заливая его небольшими порциями, чтобы стекло равномерно адаптировалось к температуре. Через минуту горячую воду доливают до самого верха, полностью покрывая помидоры. Банки накрывают крышками и оставляют настаиваться на 8–10 минут (для мелких томатов черри достаточно 5 минут).

  4. Воду со всех банок осторожно сливают в кастрюлю через специальную сеточку, чтобы не потерять специи. К жидкости добавляют соль, сахар и уксус по пропорциям, после чего маринад ставят на огонь и доводят до кипения, тщательно помешивая до полного растворения сыпучих ингредиентов.

  5. Кипящим маринадом заливают помидоры до края горловины банки и герметично закатывают крышками.

Готовые консервированные помидоры переворачивают вверх дном, тщательно укутывают теплым одеялом и оставляют до полного охлаждения на следующий день.

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