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- Консервация и варенье
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Лучший маринад для томатов: рецепт консервированных помидоров
Как приготовить вкусный маринад для консервирования помидоров.
Этот рецепт консервации отличается особым балансом вкуса, благодаря чему помидоры получаются невероятно аппетитными. Процесс приготовления не требует чрезмерных усилий, а результат превосходит все ожидания.
Подготовка ингредиентов и специй
Для заготовки лучше подбирать плотные, неперезрелые помидоры одинакового среднего размера, чтобы они равномерно пропитывались маринадом. Кроме томатов понадобятся такие специи и овощи.
На одну трехлитровую банку используют один небольшой лавровый лист, несколько горошин черного перца (от пяти до восьми штук по вкусу) и две небольшие гвоздики (или одну крупную). Наличие гвоздики и перца — ключевой секрет насыщенного аромата.
Репчатый лук и салатный перец добавляют в умеренном количестве, выкладывая их вместе с томатами. Количество этих ингредиентов можно регулировать по своему вкусу.
Пропорции маринада на одну трехлитровую банку (на 1,5 литра воды)
Соль — 40 граммов (3 столовые ложки без горки). Важно выбирать чистую пищевую соль без примесей и песка.
Сахар — 115 граммов (8 столовых ложек без горки).
9% уксус — 35-50 граммов (4 столовые ложки), количество можно регулировать по своему вкусу.
Пошаговый процесс приготовления
Чистые банки тщательно моют, а крышки обдают кипятком (стерилизация самих банок перед заполнением не обязательно). На дно каждой емкости выкладывают лавровый лист, горошковый перец, гвоздику, а также небольшое количество нарезанного лука.
Подготовленные томаты плотно укладывают в банки, перекладывая их кусочками лука и салатного перца. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить шкурку овощей.
Воду предварительно доводят до кипящего состояния. Кипятком сначала немного прогревают банки, заливая его небольшими порциями, чтобы стекло равномерно адаптировалось к температуре. Через минуту горячую воду доливают до самого верха, полностью покрывая помидоры. Банки накрывают крышками и оставляют настаиваться на 8–10 минут (для мелких томатов черри достаточно 5 минут).
Воду со всех банок осторожно сливают в кастрюлю через специальную сеточку, чтобы не потерять специи. К жидкости добавляют соль, сахар и уксус по пропорциям, после чего маринад ставят на огонь и доводят до кипения, тщательно помешивая до полного растворения сыпучих ингредиентов.
Кипящим маринадом заливают помидоры до края горловины банки и герметично закатывают крышками.
Готовые консервированные помидоры переворачивают вверх дном, тщательно укутывают теплым одеялом и оставляют до полного охлаждения на следующий день.