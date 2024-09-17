Варенье из винограда: рецепт от мастер-шефа

Сентябрь – начало сбора урожая винограда. Некоторые сорта винограда больше подходят для потребления, некоторые – для приготовления домашнего вина, компотов и варенья. Не все знают, что из винограда можно приготовить ароматное варенье на зиму. Такое варенье не требует много сахара, потому что ягоды винограда и так сладкие.

Вкусным рецептом варенья из винограда делится Евгений Клопотенко

Ингредиенты для приготовления варенья из винограда

виноград – 400 г,

сахар – 200 г,

вода – 1 литр, для быстрого приготовления – 0,5 л,

ваниль – 3 г или половина стручка.

Как приготовить варенье из винограда

Предлагаем два варианта приготовления варенья из винограда – классический и быстрый. Классический способ приготовления более длинный, при быстром способе варенье будет готово за 30 минут. Но приготовленное классическим способом варенье может храниться до года, в то время как сваренное быстрым способом рекомендуют хранить не более трех месяцев.

Виноград хорошо промойте, отделите ягоды от стебля. Просушите ягоды на кухонном или бумажном полотенце. При необходимости очистите виноград от косточек.

Положите ягоды винограда в кастрюлю. Добавьте сахар и ваниль.

Если будете готовить варенье по классическому рецепту, влейте в виноград 1 литр воды. В случае, когда выбрали быстрый вариант – поллитра.

Если вы выбрали быстрый вариант приготовления варенья, доведите смесь до кипения и варите на среднем огне в течение 15 минут.

Если вы решили готовить по классическому рецепту, проварите варенье 15 минут, дайте ему постоять 12 часов и повторите процедуру еще дважды, каждый раз с перерывом в 12 часов.

Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте герметично крышками и поставьте в холодное темное место для хранения.

В кожуре винограда много полезных веществ и пектин, который помогает варенью хорошо загустеть.

Чтобы проверить готовность варенья, зачерпните ложкой смесь и медленно вылейте его обратно в кастрюлю. Если оно будет слишком редким, продолжайте варить, пока не получите нужную густоту. Варенье еще более загустеет, когда остынет.

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