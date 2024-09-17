Варенье из винограда: рецепт от мастер-шефа

Виноград на зиму – готовим вкусное варенье
Сентябрь – начало сбора урожая винограда. Некоторые сорта винограда больше подходят для потребления, некоторые – для приготовления домашнего вина, компотов и варенья. Не все знают, что из винограда можно приготовить ароматное варенье на зиму. Такое варенье не требует много сахара, потому что ягоды винограда и так сладкие.
Вкусным рецептом варенья из винограда делится Евгений Клопотенко
Ингредиенты для приготовления варенья из винограда
- виноград – 400 г,
- сахар – 200 г,
- вода – 1 литр, для быстрого приготовления – 0,5 л,
- ваниль – 3 г или половина стручка.
Как приготовить варенье из винограда
Предлагаем два варианта приготовления варенья из винограда – классический и быстрый. Классический способ приготовления более длинный, при быстром способе варенье будет готово за 30 минут. Но приготовленное классическим способом варенье может храниться до года, в то время как сваренное быстрым способом рекомендуют хранить не более трех месяцев.
- Виноград хорошо промойте, отделите ягоды от стебля. Просушите ягоды на кухонном или бумажном полотенце. При необходимости очистите виноград от косточек.
- Положите ягоды винограда в кастрюлю. Добавьте сахар и ваниль.
- Если будете готовить варенье по классическому рецепту, влейте в виноград 1 литр воды. В случае, когда выбрали быстрый вариант – поллитра.
- Если вы выбрали быстрый вариант приготовления варенья, доведите смесь до кипения и варите на среднем огне в течение 15 минут.
- Если вы решили готовить по классическому рецепту, проварите варенье 15 минут, дайте ему постоять 12 часов и повторите процедуру еще дважды, каждый раз с перерывом в 12 часов.
- Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте герметично крышками и поставьте в холодное темное место для хранения.
В кожуре винограда много полезных веществ и пектин, который помогает варенью хорошо загустеть.
Чтобы проверить готовность варенья, зачерпните ложкой смесь и медленно вылейте его обратно в кастрюлю. Если оно будет слишком редким, продолжайте варить, пока не получите нужную густоту. Варенье еще более загустеет, когда остынет.
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