Малосольные хрустящие огурцы за 15 минут: очень простые рецепты

Как приготовить малосольные хрустящие огурцы всего за 15 минут: полезные советы и простые рецепты.
Если вам нравится малосольные хрустящие огурчики, то обязательно приготовьте их по рецептам, которые собраны в статье. Вам понадобится всего 15-30 минут вашего времени и совсем немного ингредиентов – соль, вода, чеснок и укроп. А огурцы по этим рецептам получаются невероятно вкусными и ароматными.
Как приготовить вкусные малосольные огурцы
- Выбираем овощи. Самое важное для соления – это правильно выбрать огурчики. Лучшими будут домашние, если нет своих, можно купить на рынке. Огурцы должны быть молодыми, средними и свежими. Увядший огурец не будет хрустеть, поэтому следует выбирать внимательно. Перед приготовлением огурцы нужно замочить в холодной воде в час.
- Пряности. Для малосольных огурцов следует брать каменную соль, морская и йодированная не подходят для соления. Чтобы огурцы приобрели невероятный вкус, можно использовать разнообразные листья и перец, обязательно добавлять чеснок. Это могут быть листья вишни, смородины, лавровые листья, листья хрена, соцветия укропа, перец-горошек.
- Емкость. Огурцы засаливают в банках, кастрюлях и даже в пищевых пакетах. Удобнее всего использовать банки, их можно ставить в холодильник или погреб, они не занимают много места.
Малосольные огурцы за 15 минут
Список ингредиентов:
- 8 огурцов среднего размера;
- 3 зубчика чеснока;
- соль по вкусу;
- петрушка и укроп.
Хорошо помойте огурцы, обрежьте верхушки и разрежьте каждый на две части. Уложите разрезанные огурцы в миску или кастрюлю и хорошо перемешайте. Как только выделится сок, сливаем его, добавляем измельченный чеснок и зелень и снова перемешиваем. Дайте настояться в холодильнике 10 минут и можно подавать на стол.
Малосольные огурцы за одну ночь
Для приготовления таких огурцов понадобится:
- 2 кг огурцов среднего размера;
- 7 зубчиков чеснока;
- 50 г укропа;
- 2,5 ст. ложки соли;
- 1,5 литра воды.
Хорошо моем огурцы, если они привяли, можно замочить в холодной воде на 1 час, тогда овощи будут хрустящими. Отрезаем хвостики. На дно чистой банки выкладываем зонтик укропа, измельченный чеснок, складываем огурцы плотно. Сверху кладем оставшийся укроп, засыпаем солью и кипятком. Банку накрываем крышкой и оставляем, пока остынет маринад. На ночь банку с огурцами следует поставить в холодильник. А с утра ваши вкусные и хрустящие огурчики можно будет есть.
Малосольные огурцы на минералке за сутки
Ингредиенты:
- 13–15 маленьких свежих огурцов;
- 1 литр минеральной воды;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. ложка соли;
- укроп.
Необходимо помыть огурцы в прохладной воде, хвостики обрезать не стоит. Переложить в банку, сверху положить чеснок и укроп. Засыпать соль и залить минеральной водой. Затем закрываем банку пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Через день вкусные и хрустящие огурцы можно будет подавать на стол.
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