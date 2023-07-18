Малосольные хрустящие огурцы за 15 минут: очень простые рецепты

Если вам нравится малосольные хрустящие огурчики, то обязательно приготовьте их по рецептам, которые собраны в статье. Вам понадобится всего 15-30 минут вашего времени и совсем немного ингредиентов – соль, вода, чеснок и укроп. А огурцы по этим рецептам получаются невероятно вкусными и ароматными.

Как приготовить вкусные малосольные огурцы

Выбираем овощи. Самое важное для соления – это правильно выбрать огурчики. Лучшими будут домашние, если нет своих, можно купить на рынке. Огурцы должны быть молодыми, средними и свежими. Увядший огурец не будет хрустеть, поэтому следует выбирать внимательно. Перед приготовлением огурцы нужно замочить в холодной воде в час.

Самое важное для соления – это правильно выбрать огурчики. Лучшими будут домашние, если нет своих, можно купить на рынке. Огурцы должны быть молодыми, средними и свежими. Увядший огурец не будет хрустеть, поэтому следует выбирать внимательно. Перед приготовлением огурцы нужно замочить в холодной воде в час. Пряности. Для малосольных огурцов следует брать каменную соль, морская и йодированная не подходят для соления. Чтобы огурцы приобрели невероятный вкус, можно использовать разнообразные листья и перец, обязательно добавлять чеснок. Это могут быть листья вишни, смородины, лавровые листья, листья хрена, соцветия укропа, перец-горошек.

Для малосольных огурцов следует брать каменную соль, морская и йодированная не подходят для соления. Чтобы огурцы приобрели невероятный вкус, можно использовать разнообразные листья и перец, обязательно добавлять чеснок. Это могут быть листья вишни, смородины, лавровые листья, листья хрена, соцветия укропа, перец-горошек. Емкость. Огурцы засаливают в банках, кастрюлях и даже в пищевых пакетах. Удобнее всего использовать банки, их можно ставить в холодильник или погреб, они не занимают много места.

Малосольные огурцы за 15 минут

Список ингредиентов:

8 огурцов среднего размера;

3 зубчика чеснока;

соль по вкусу;

петрушка и укроп.

Хорошо помойте огурцы, обрежьте верхушки и разрежьте каждый на две части. Уложите разрезанные огурцы в миску или кастрюлю и хорошо перемешайте. Как только выделится сок, сливаем его, добавляем измельченный чеснок и зелень и снова перемешиваем. Дайте настояться в холодильнике 10 минут и можно подавать на стол.

Малосольные огурцы за одну ночь

Для приготовления таких огурцов понадобится:

2 кг огурцов среднего размера;

7 зубчиков чеснока;

50 г укропа;

2,5 ст. ложки соли;

1,5 литра воды.

Хорошо моем огурцы, если они привяли, можно замочить в холодной воде на 1 час, тогда овощи будут хрустящими. Отрезаем хвостики. На дно чистой банки выкладываем зонтик укропа, измельченный чеснок, складываем огурцы плотно. Сверху кладем оставшийся укроп, засыпаем солью и кипятком. Банку накрываем крышкой и оставляем, пока остынет маринад. На ночь банку с огурцами следует поставить в холодильник. А с утра ваши вкусные и хрустящие огурчики можно будет есть.

Малосольные огурцы на минералке за сутки

Ингредиенты:

13–15 маленьких свежих огурцов;

1 литр минеральной воды;

2 зубчика чеснока;

1 ст. ложка соли;

укроп.

Необходимо помыть огурцы в прохладной воде, хвостики обрезать не стоит. Переложить в банку, сверху положить чеснок и укроп. Засыпать соль и залить минеральной водой. Затем закрываем банку пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Через день вкусные и хрустящие огурцы можно будет подавать на стол.

Читайте также:

Готовим вкусные баклажаны за 30 минут: ТОП-3 рецепта

Кабачковая икра в домашних условиях, как из магазина: лучшие рецепты

Можно есть много, не набирая веса: три продукта, которые сжигают жир