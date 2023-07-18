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Малосольные хрустящие огурцы за 15 минут: очень простые рецепты

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
252
Время на прочтение
3 мин
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Малосольные хрустящие огурцы за 15 минут: очень простые рецепты

огурцы / Фото: Unsplash

Как приготовить малосольные хрустящие огурцы всего за 15 минут: полезные советы и простые рецепты.

Если вам нравится малосольные хрустящие огурчики, то обязательно приготовьте их по рецептам, которые собраны в статье. Вам понадобится всего 15-30 минут вашего времени и совсем немного ингредиентов – соль, вода, чеснок и укроп. А огурцы по этим рецептам получаются невероятно вкусными и ароматными.

Как приготовить вкусные малосольные огурцы

  • Выбираем овощи. Самое важное для соления – это правильно выбрать огурчики. Лучшими будут домашние, если нет своих, можно купить на рынке. Огурцы должны быть молодыми, средними и свежими. Увядший огурец не будет хрустеть, поэтому следует выбирать внимательно. Перед приготовлением огурцы нужно замочить в холодной воде в час.
  • Пряности. Для малосольных огурцов следует брать каменную соль, морская и йодированная не подходят для соления. Чтобы огурцы приобрели невероятный вкус, можно использовать разнообразные листья и перец, обязательно добавлять чеснок. Это могут быть листья вишни, смородины, лавровые листья, листья хрена, соцветия укропа, перец-горошек.
  • Емкость. Огурцы засаливают в банках, кастрюлях и даже в пищевых пакетах. Удобнее всего использовать банки, их можно ставить в холодильник или погреб, они не занимают много места.

Малосольные огурцы за 15 минут

Список ингредиентов:

  • 8 огурцов среднего размера;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соль по вкусу;
  • петрушка и укроп.

Хорошо помойте огурцы, обрежьте верхушки и разрежьте каждый на две части. Уложите разрезанные огурцы в миску или кастрюлю и хорошо перемешайте. Как только выделится сок, сливаем его, добавляем измельченный чеснок и зелень и снова перемешиваем. Дайте настояться в холодильнике 10 минут и можно подавать на стол.

Малосольные огурцы за одну ночь

Для приготовления таких огурцов понадобится:

  • 2 кг огурцов среднего размера;
  • 7 зубчиков чеснока;
  • 50 г укропа;
  • 2,5 ст. ложки соли;
  • 1,5 литра воды.

Хорошо моем огурцы, если они привяли, можно замочить в холодной воде на 1 час, тогда овощи будут хрустящими. Отрезаем хвостики. На дно чистой банки выкладываем зонтик укропа, измельченный чеснок, складываем огурцы плотно. Сверху кладем оставшийся укроп, засыпаем солью и кипятком. Банку накрываем крышкой и оставляем, пока остынет маринад. На ночь банку с огурцами следует поставить в холодильник. А с утра ваши вкусные и хрустящие огурчики можно будет есть.

Малосольные огурцы на минералке за сутки

Ингредиенты:

  • 13–15 маленьких свежих огурцов;
  • 1 литр минеральной воды;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. ложка соли;
  • укроп.

Необходимо помыть огурцы в прохладной воде, хвостики обрезать не стоит. Переложить в банку, сверху положить чеснок и укроп. Засыпать соль и залить минеральной водой. Затем закрываем банку пищевой пленкой и ставим в холодильник на сутки. Через день вкусные и хрустящие огурцы можно будет подавать на стол.

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