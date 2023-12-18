Узвар из сухофруктов: классический рецепт

Узвар – украинский, традиционный напиток. Готовят его, как правило, на Святой вечер и Рождество. Сухофрукты для узвара используют любые, но яблоки и груши являются неотъемлемой частью напитка. Узвар считается полезным напитком – это отличная альтернатива магазинным сладким напиткам. Его можно подавать как холодным, так и горячим.
Ингредиенты
- вода
- 3 л
- сушеные яблоки
- 100 г
- сушеные груши
- 100 г
- чернослив
- 100 г
- курага
- 50 г
- мед
- 50 г
- гвоздика
- 3 бутона
- Сушеные фрукты выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой. Выложите в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 30-60 минут.
- Варите на медленном огне при закрытой крышке 30 минут.
- Выключите огонь, добавьте гвоздику и оставьте узвар остывать.
- Когда напиток будет теплым, добавьте мед.
- Напиток охладите и подавайте к столу.
Советы:
Мед добавляйте по вкусу.
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