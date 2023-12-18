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Узвар из сухофруктов: классический рецепт

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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Узвар из сухофруктов: классический рецепт

Узвар из сухофруктов / Фото: Credits

Узвар – украинский, традиционный напиток. Готовят его, как правило, на Святой вечер и Рождество. Сухофрукты для узвара используют любые, но яблоки и груши являются неотъемлемой частью напитка. Узвар считается полезным напитком – это отличная альтернатива магазинным сладким напиткам. Его можно подавать как холодным, так и горячим.

Ингредиенты

вода
3 л
сушеные яблоки
100 г
сушеные груши
100 г
чернослив
100 г
курага
50 г
мед
50 г
гвоздика
3 бутона
  1. Сушеные фрукты выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой. Выложите в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 30-60 минут.
  2. Варите на медленном огне при закрытой крышке 30 минут.
  3. Выключите огонь, добавьте гвоздику и оставьте узвар остывать.
  4. Когда напиток будет теплым, добавьте мед.
  5. Напиток охладите и подавайте к столу.

Советы:

Мед добавляйте по вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
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