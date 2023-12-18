Узвар из сухофруктов: классический рецепт

Узвар – украинский, традиционный напиток. Готовят его, как правило, на Святой вечер и Рождество. Сухофрукты для узвара используют любые, но яблоки и груши являются неотъемлемой частью напитка. Узвар считается полезным напитком – это отличная альтернатива магазинным сладким напиткам. Его можно подавать как холодным, так и горячим.