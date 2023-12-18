Узвар із сухофруктів: класичний рецепт

Узвар – український, традиційний напій. Готують його, як правило, на Святий вечір та Різдво. Сухофрукти для узвару використовують будь-які, але яблука та груші є невід'ємною частиною напою. Узвар вважається корисним напоєм – це чудова альтернатива магазинним солодким напоям. Його можна подавати як холодним, так і гарячим.
Інгредієнти
- вода
- 3 л
- сушені яблука
- 100 г
- сушені груші
- 100 г
- чорнослив
- 100 г
- курага
- 50 г
- мед
- 50 г
- гвоздика
- 3 бутони
- Сушені фрукти викладіть у друшляк і промийте під проточною водою. Викладіть у каструлю, залийте водою та залиште на 30-60 хвилин.
- Варити на повільному вогні під закритою кришкою 30 хвилин.
- Вимкніть вогонь, додайте гвоздику і залиште узвар остигати.
- Коли напій буде теплим, додайте мед.
- Напій охолодіть та подавайте до столу.
Порада: мед додавайте до смаку.
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