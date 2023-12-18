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Узвар із сухофруктів: класичний рецепт

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
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Узвар із сухофруктів: класичний рецепт

Узвар із сухофруктів / Фото: Credits

Узвар – український, традиційний напій. Готують його, як правило, на Святий вечір та Різдво. Сухофрукти для узвару використовують будь-які, але яблука та груші є невід'ємною частиною напою. Узвар вважається корисним напоєм – це чудова альтернатива магазинним солодким напоям. Його можна подавати як холодним, так і гарячим.

Інгредієнти

вода
3 л
сушені яблука
100 г
сушені груші
100 г
чорнослив
100 г
курага
50 г
мед
50 г
гвоздика
3 бутони
  1. Сушені фрукти викладіть у друшляк і промийте під проточною водою. Викладіть у каструлю, залийте водою та залиште на 30-60 хвилин.
  2. Варити на повільному вогні під закритою кришкою 30 хвилин.
  3. Вимкніть вогонь, додайте гвоздику і залиште узвар остигати.
  4. Коли напій буде теплим, додайте мед.
  5. Напій охолодіть та подавайте до столу.

Порада: мед додавайте до смаку.

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Дата публікації
Перегляди
208
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