Узвар із сухофруктів: класичний рецепт

Узвар – український, традиційний напій. Готують його, як правило, на Святий вечір та Різдво. Сухофрукти для узвару використовують будь-які, але яблука та груші є невід'ємною частиною напою. Узвар вважається корисним напоєм – це чудова альтернатива магазинним солодким напоям. Його можна подавати як холодним, так і гарячим.