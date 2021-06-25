Актриса призналась, что Захара столкнулась с расовыми предрассудками.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно побывала в Буркина-Фасо, вернулась домой и поделилась некоторыми подробностями из семейной жизни.

Так, звезда в колонке изданиеTime, рассказала, что ее 16-летняя дочь недавно перенесла операцию. Что именно орперувалы девочке знаменитость не уточнила, но отметила, что столкнулась с расовыми предрассудками.

Именно рекомендации медиков ввели в ступор.

Associated Press

"У меня есть дети разного происхождения, и я знаю, когда у всех появлялся сыпь, вим имел совершенно разный вид в зависимости от цвета их кожи. Но всякий раз, когда я смотрела медицинские источники, ориентиром всегда была белая кожа. Недавно моя дочь Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа "станет розовой", — отметила звезда.

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Она призналась, что ее возмутили такие слова медиков, ведь на темной коже изменения будут незаметны.

Также Анджелина сообщила о справочник студента-медика Мелоуна Муквенде Mind the Gap, который решает эти проблемы, объединяя фотографии и информацию о различных заболевания различных цветах кожи.

Напомним, весной Анджелина Джоли уже рассказывала, что ее дочери — Шайло и Захара перенесли операции. И если в конце концов сталоивидомо, что Шайло оперировали бедро, то что было с Захарой пока неизвестно.

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