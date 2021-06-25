16-річна дочка Анджеліна Джолі перенесла операцію

Акторка зізналася, що Захара зіштовхнулася з расовими забобонами.

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка не так давно побувала у Буркіна-Фасо, повернулася додому і поділилася деякими подробицями з родинного життя.

Так, зірка у колонці видання Time, розповіла, що її 16-річна дочка нещодавно перенесла операцію. Що саме орперували дівчинці знаменитість не уточнила, але наголосила, що зіштовхнулася з расовими забобонами.

Саме рекомендації медиків ввели в ступор.

Associated Press

"У мене є діти різного походження, і я знаю, коли у всіх з'являвся висип, вім мав зовсім різний вигляд в залежності від кольору їхньої шкіри. Але всякий раз, коли я дивилася медичні джерела, орієнтиром завжди була біла шкіра. Нещодавно моя дочка Захара, яку я удочерила в Ефіопії, перенесла операцію, і після цього медсестра порадила мені зателефонувати їм, якщо її шкіра "стане рожевою", - зауважила зірка.

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Вона зізналась, що її обурили такі слова медиків, адже на темній шкірі зміни будуть непомітні.

Також Анджеліна повідомила про довідник студента-медика Мелоуна Муквенде Mind the Gap, який вирішує ці проблеми, об'єднуючи фотографії та інформацію про різні захворювання на різних кольорах шкіри.

Нагадаємо, навесні Анджеліна Джолі вже розповідала, що її дочки - Шайло та Захара перенесли операції. Та якщо зрештою сталоивідомо, що Шайло оперували стегно, то що було з Захарою досі невідомо.

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