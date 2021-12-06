16-летняя дочь Оли Поляковой снова попала в больницу

Девушка лежала в больнице три дня.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария снова попала в больницу.

Сначала Маша опубликовала в своем аккаунте в Tik Tok ролик, который был снят в больничной палате. На видео дочь Поляковой сидит на кровати, а на ее руке виднеется катетер.

Маша Полякова в больнице / скриншот с видео

Что же произошло с 16-летней девушкой, пока неизвестно. Хотя и поклонники Маши пытались у нее выпросить подробности, впрочем, она решила пока ничего не рассказывать о состоянии своего здоровья. Кстати, на видео видно, что девушка чувствует себя хорошо: может записывать ролики в социальные сети, подпевать и танцевать.

Позже Маша в своем Instagram сообщила, что была в больнице три дня. Медики отпустили девушку домой.

Машу Полякову выписали из больницы / instagram.com/mashapolyakova

Напомним, в октябре Мария также попадала в больницу. Девушку экстренно прооперировали. Известно, что тогда у дочери Поляковой сильно болел живот.

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