16-річна донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні

Дівчина лежала в лікарні три дні.

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія знову потрапила до лікарні.

Так, спочатку Маша опублікувала у своєму акаунті в Tik Tok ролик, який був знятий у лікарняній палаті. На відео донька Полякової сидить на ліжку, а на її руці видніється катетер.

Маша Полякова в лікарні / скріншот з відео

Що саме сталося з 16-річною дівчиною, поки невідомо. Хоча й прихильники Маші намагалися в неї випитати подробиці, втім, вона вирішила поки нічого не розповідати про стан свого здоров'я. До речі, на відео видно, що дівчина почувається добре: може записувати ролики в соціальні мережі, підспівувати та пританцьовувати.

Пізніше Маша у своєму Instagram повідомила, що була в лікарні три дні. Наразі медики відпустили дівчину додому.

Машу Полякову виписали з лікарні / instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, у жовтні Марія також потрапляла до лікарні. Дівчину екстрено прооперували. Відомо, що тоді у доньки Полякової сильно болів живіт.

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