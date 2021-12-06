16-річна донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні

Дівчина лежала в лікарні три дні.
Старша донька української співачки Олі Полякової Марія знову потрапила до лікарні.
Так, спочатку Маша опублікувала у своєму акаунті в Tik Tok ролик, який був знятий у лікарняній палаті. На відео донька Полякової сидить на ліжку, а на її руці видніється катетер.
Що саме сталося з 16-річною дівчиною, поки невідомо. Хоча й прихильники Маші намагалися в неї випитати подробиці, втім, вона вирішила поки нічого не розповідати про стан свого здоров'я. До речі, на відео видно, що дівчина почувається добре: може записувати ролики в соціальні мережі, підспівувати та пританцьовувати.
Пізніше Маша у своєму Instagram повідомила, що була в лікарні три дні. Наразі медики відпустили дівчину додому.
Нагадаємо, у жовтні Марія також потрапляла до лікарні. Дівчину екстрено прооперували. Відомо, що тоді у доньки Полякової сильно болів живіт.
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