У Кривому Розі дівчина вдарила ножем батька, бо знущався з матері

Чоловіка реанімували медики.

У Кривому Розі донька завдала батькові удару ножем, бо той ображав матір.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Подія сталася учора, 5 грудня, у Покровському районі Кривого Рогу. До лікарні доправили чоловіка з ножовим пораненням грудей. У нього була травмована аорта, легені та міжреберна артерія. Через це у постраждалого сталася зупинка серця, тож лікарям довелося проводити реанімаційні заходи.

Ножем потерпілого вдарила 19-річна дочка під час сімейного конфлікту. За словами дівчини, батько регулярно знущався з матері та бив її, тож вона взяла ніж та ударила кривдника в груди.

Наразі поліція встановлює обставини пригоди.

Нагадаємо, що у Кривому Розі в авто виявили тіло чоловіка з двома вогнепальними пораненнями. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доправили до лікарні.

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