В Кривом Роге девушка ударила ножом отца, потому что издевался над матерью.

Мужчину реанимировали медики.
В Кривом Роге дочь нанесла отцу удар ножом, потому что тот обижал мать.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Событие произошло вчера, 5 декабря, в Покровском районе Кривого Рога. В больницу доставили мужчину с ножевым ранением груди. У него была травмирована аорта, легкие и межреберная артерия. Поэтому у пострадавшего произошла остановка сердца, поэтому врачам пришлось проводить реанимационные мероприятия.
Ножом потерпевшего ударила 19-летняя дочь во время семейного конфликта. По словам девушки, отец регулярно издевался над матерью и бил ее, поэтому она взяла нож и ударила обидчика в грудь.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, что в Кривом Роге в автомобиле обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Еще одного мужчину с порезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу.
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