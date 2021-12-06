В Кривом Роге девушка ударила ножом отца, потому что издевался над матерью.

В Кривом Роге девушка ударила ножом отца, потому что издевался над матерью.

Мужчину реанимировали медики.

В Кривом Роге дочь нанесла отцу удар ножом, потому что тот обижал мать.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Событие произошло вчера, 5 декабря, в Покровском районе Кривого Рога. В больницу доставили мужчину с ножевым ранением груди. У него была травмирована аорта, легкие и межреберная артерия. Поэтому у пострадавшего произошла остановка сердца, поэтому врачам пришлось проводить реанимационные мероприятия.

Ножом потерпевшего ударила 19-летняя дочь во время семейного конфликта. По словам девушки, отец регулярно издевался над матерью и бил ее, поэтому она взяла нож и ударила обидчика в грудь.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Кривом Роге в автомобиле обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Еще одного мужчину с порезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу.

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