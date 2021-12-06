В Кривом Роге поезд переехал мужчину, работавшего на путях

В Кривом Роге поезд переехал мужчину, работавшего на путях

Мужчина погиб на месте.

В Кривом Роге поезд насмерть сбил работника железной дороги.

Об этом сообщают "Свои".

Трагический случай произошел вчера, 5 декабря, днем, на железнодорожной станции в Терновском районе по улице Черкасова. Поезд наехал на сотрудника обслуживающего пути предприятия. Муж погиб мгновенно.

О случившемся сообщил в полицию диспетчер Северного горно-обогатительного комбината.

По предварительной информации, погибшему около 40 лет, он был инженером по эксплуатации железнодорожных путей ООО "Донпромтранс", которое обслуживает СевГОК.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Киеве спасатели вытащили из-под поезда упавшую на колею в киевском метро женщину.

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