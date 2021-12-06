В Одессе медики перекрыли дорогу: что требовали (видео)

Акция протеста продолжалась около часа.

В Одессе около 40 медсестер, санитарок и врачей перекрыли Адмиральский проспект. Они потребовали выплатить им зарплату.

Об этом сообщает издание "Украинская служба информации".

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Медработники из больницы водников жалуются, что за ноябрь получили только аванс, а зарплату и "ковидные надбавки" за работу в опасных условиях им так и не выплатили.

У людей лопнуло терпение и они решили перекрыть дорогу. Пропускали митингующие только кареты скорой помощи. Водители легковушек на дороге реагировали агрессивно и пытались проехать через толпу медиков.

"Мы за ноябрь получили всего 2500, можно ли за эти деньги прокормить детей? Просто заставили людей выйти на акцию, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме", — жалуется медсестра Людмила.

Акция протеста продолжалась около часа. Медики говорят, если в ближайшие дни они не получат деньги, просто не выйдут на работу.

“Нас предупредили, что по закону мы не имеем права покинуть больных, потому что это - преступление. Но мне кажется, что такое отношение к нам – тоже преступление. Поэтому мы будем консультироваться с юристами, к каким крайним мерам мы можем прибегнуть, — добавила медсестра Виктория.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственный бюджет-2022. Минимальная зарплата медперсонала будет составлять 13 тысяч гривен, а минимальная зарплата врача — 20 тысяч гривен.

А в Минфине уверяют, что госбюджет-2022 предусматривает достаточное количество средств для финансирования всех приоритетных потребностей государств.

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