В Одесі медики перекрили дорогу: що вимагали (відео)

Акція протесту тривала близько години.

В Одесі близько 40 медсестер, санітарок та лікарів перекрили Адміральський проспект. Вони вимагали виплатити їм зарплату.

Про це повідомляє видання "Українська служба інформації".

Також читайте Медики зможуть придбати житло під 5%: деталі

Медпрацівники з лікарні водників скаржаться, що за листопад отримали лише аванс, а зарплату та "ковідні надбавки" за роботу у небезпечних умовах їм так і не виплатили.

У людей урвався терпець і вони вирішили перекрити дорогу. Пропускали мітингувальники тільки карети швидкої допомоги. Водії легковиків на перешкоду на дорозі реагували агресивно та намагалися проїхати через натовп медиків.

“Ми за листопад отримали лише 2500, чи можна за ці гроші прогодувати дітей? Просто змусили людей вийти на акцію, щоби якось привернути увагу до нашої проблеми”, — скаржиться медсестра Людмила.

Акція протесту тривала близько години. Медики кажуть, якщо найближчими днями вони не отримають гроші, то просто не вийдуть на роботу.

“Нас попередили, що за законом ми не маємо права залишити хворих, бо це злочин. Але мені здається, що таке ставлення до нас - теж злочин. Тому ми консультуватимемося з юристами, до яких крайніх мір можемо вдатися, — додала медсестра Вікторія.

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, який рівень заробітної плати для медичних працівників закладено до державного бюджету-2022. Мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тисяч гривень, а мінімальна зарплата лікаря - 20 тисяч гривень.

А у Мінфіні запевняють, що держбюджет-2022 передбачає достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держав.

Читайте також: