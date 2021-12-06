Схудла солістка KAZKA Заріцька у купальнику похизувалася фігурою

Олександра насолоджується відпочинком у теплих краях.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила прихильників новою порцією світлин з відпочинку.

На сторінці в Instagram артистка розмістила кадри, зроблені під час її відпустки у теплих краях. Де саме перебуває Заріцька, вона не вточнила. На світлинах Олександра постає у білосніжному купальнику, чорних окулярах та кольоровою хустиною на голові.

instagram.com/kazka.band

У такому вигляді співачка позує у хвилях. Пляжне вбрання зірки добре підкреслило її схудлу фігуру. Як раніше розповідала Саша, вона паралельно з участю у "Танцях з зірками" почала стежити за своїм харчуванням та дотримуватися спеціальної програми, яку для неї розробили дієтологи.

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне - наш новий кліп. Зовсім скоро скажу вам дату релізу", - заінтригувала співачка.

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