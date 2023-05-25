18-летняя дочь Оли Поляковой похвасталась своей первой татуировкой

Вместе с Машей тату сделал и ее бойфренд.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой – Мария – набила свою первую татуировку.

В Instagram-stories юная блогерша показалась в одном из тату-салонов в Великобритании и поделилась, что будет бить татуировку. Свое первое тату Маша сделала на запястье.

Татуировка Маши Поляковой / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Место для татуировки Полякова-младшая выбрала не из приятных. На запястье очень тонкая и нежная кожа, заметно было, что Маше больно. Однако юная блогерша терпела боль, а поддерживал ее бойфренд. Артур отвлекал Машу и вместе с ней пел "Червону руту".

Татуировка Маши Поляковой / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, бойфренд дочери Оли Поляковой тоже на запястье набил тату. У Артура изображена надпись на английском языке "balance", а вот у Маши – голубой краской набит символ.

"Мы теперь вдвоем с татуировками", – отметила Маша.

Татуировка Маши Поляковой и ее бойфренда / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, на днях старшая дочь Оли Поляковой озадачила поклонников новым постом, где намекнула, что выходит замуж. Мария опубликовала снимком, где у нее виднеется на безымянном пальце кольцо. Фото было подписано так: "Она ответила да".

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