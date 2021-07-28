40-летняя Пэрис Хилтон впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Звезда поделилась, что получила множество поздравлений.

Светская львица Пэрис Хилтон впервые прокомментировала слухи о том, что беременна.

Так, 40-летняя знаменитость записала 10-минутный подкаст, в котором отметила, что сейчас первенца не ждет, но после свадьбы будет к этому готова.

"Я проснулась от примерно трех тысяч сообщений. Все мои айфоны взрываются — все пять — все поздравляют и так счастливы за меня. Я даже услышала поздравления от людей, о которых не слышала много лет. Так что спасибо за сообщения, ну да я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, я шучу. Я не беременна — пока нет. Жду после свадьбы", — сказала Хилтон.

Вместе с тем она предположила, что фанов мог ввести в заблуждение ее бюстгальтер с push-up, который визуально изменил ее формы.

Сейчас Пэрис активно готовится к своей свадьбе и работает над своим новым документальным фильмом.

Напомним, что в феврале этого года Пэрис Хилтон сказала "да" своему избраннику, бизнесмену Картеру Реуму. Пара до помолвки встречалась в течение года.

Пэрис Хилтон с женихом / parishilton.com

Ранее Пэрис Хилтон неоднократно сообщала, что мечтает о ребенке. А недавно призналась, что поскольку нашла идеального мужчину Картера Реума, поэтому начала процедуру искусственного оплодотворения. К процедуре она прибегла благодаря совету Ким Кардашян, поскольку желает родить близнецов — мальчика и девочку.

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